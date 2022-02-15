Отвод части войск России, обращение Рады к ООН: главное об угрозе вторжения 15 февраля

Россия заявила об отводе части своих войск от наших границ. ОБСЕ применила инструментарий раннего предупреждения конфликтов. Рада обратилась к ООН и другим международным организациям из-за эскалации агрессии России. Депутатам могут запретить выезжать из Украины во время военного положения. Больше о заявлениях, звучавших 14 февраля о возможном наступлении Кремля, читайте дальше.

Информационное пространство Украины и мира наполнено тревожными новостями о возможном вторжении России. Последнюю информацию по этому поводу читайте в материале 24 канала.

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Россия объявила об отводе части войск

Источник: 24 канал

Российские СМИ со ссылкой на свое минобороны заявляют об отводе части войск от украинских границ, находившихся здесь под предлогом учений.

Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к загрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны,

– сообщил официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков.

Однако свои так называемые учения Россия не завершает. В них принимают участие все военные округа, флоты и воздушно-десантные войска. На территории Беларуси продолжаются совместные учения "Союзная решительность-2022". Также Россия продолжает обучение в Черном море на побережье оккупированного им Крыма.

Но государство-агрессор сообщает о завершении части военных учений. Такая ситуация была и в конце января. Тогда говорили, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности. Их вроде бы вернули в места базирования.

В Пентагоне говорят обратное

Источник: "Европейская правда"

Представитель американского Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия наоборот продолжает стягивать войска к украинской границе. По его словам, государство-агрессор усиливает свои войска:

артиллерией,

противовоздушной и противоракетной обороной,

десантными кораблями в Черном море,

пехотой,

логистикой и поддержкой.

Путин продолжает делать то, что вы ожидаете от человека, планирующего большую военную операцию, то есть повышать боеспособность и расширять возможности своих сил. Очевидно, что мы не хотим такого результата, как украинцы, и наши союзники по НАТО,

– подчеркнул Кирби.

Однако представитель Пентагона подчеркнул, что глава МИД России Сергей Лавров дал понять, что все еще можно решить дипломатическим путем. На это США пока и надеются.

ОБСЕ применила инструментарий раннего предупреждения конфликтов

Источник: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что генсек ОБСЕ Хельга Шмидт приняла решение применить инструментарий раннего предупреждения конфликтов.

Это значит, что генеральный секретарь адресовала всем главам делегаций государств-участников специальное письмо, в котором привлекается внимание постоянного совета ОБСЕ к росту напряжения и риску эскалации ситуации.

– заявил Кулеба.

Министр добавил, что к подобному мероприятию в ОБСЕ прибегали только дважды, а этот случай уже третий. Впервые организация применила этот инструмент во время событий в Нагорном Карабахе в 2012 году. Во второй раз – во время захвата Россией украинских кораблей в 2018 году. Кулеба подчеркнул, что это серьезный дипломатический шаг для предотвращения эскалации.

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Верховная Рада обратилась к ООН

Источник: 24 канал

На заседании 15 февраля 326 народных депутатов поддержали обращение Верховной Рады к международным организациям из-за эскалации ситуации безопасности Россией у наших границ.

Парламент направил свое обращение в ООН и ряд других организаций, в частности:

Европейского Парламента;

Парламентской Ассамблеи Совета Европы;

Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе);

Парламентской Ассамблеи НАТО (Североатлантический альянс);

Парламентской Ассамблеи ОЧЭС (Организации Черноморского экономического сотрудничества);

правительств и парламентов иностранных стран.

В Верховной Раде убеждены, что предложенные международным партнерам меры будут способствовать консолидации международно-правовых усилий и сдержат агрессию России.

Депутатам могут запретить покидать Украину

Источник: телеграм-канал "Василевская"

Более 20 народных депутатов покинули территорию Украины и не вернулись к заседанию Верховной Рады 15 февраля. Поэтому в парламенте подготовили законопроект, предусматривающий запрет для государственных чиновников, чиновников и политиков покидать территорию Украины в случае введения военного положения. Об этом сообщила парламентарий от партии "Слуга народа" Ольга Смаглюк-Василевская.

Согласно законопроекту, который вскоре будет внесен на рассмотрение парламента, в случае военного положения территорию страны не смогут покинуть:

министры;

председателя областных и районных советов;

государственные служащие категории "А";

руководители центральных органов исполнительной власти, в частности, имеющие специальный статус;

работники Национального депозитария;

руководители предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности;

руководители учреждений, которые ведут деятельность, связанную с обеспечением безопасности и устойчивости критической инфраструктуры.

Стоит отметить, что среди депутатов, которые сейчас заграницей, больше представителей пророссийской политсилы – ОПЗЖ. Из Украины уехали 12 нардепов от этой партии.

Другие заявления из-за российской угрозы

Великобритания решила перевезти часть своих дипломатов из Киева во Львов.

Глава МВД Денис Монастырский предположил, что из-за угрозы России в нашей стране может возрасти уровень преступности. Именно поэтому правоохранители будут работать в усиленном режиме, чтобы предотвратить мародерство.

Представитель российского МИД Мария Захарова отметилась новым циничным заявлением. По ее словам, 15 февраля якобы войдет в историю как день "провала западной пропаганды войны".

Три украинских президента – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко подписали совместное обращение к странам-подписантам Будапештского меморандума. В нем политики призвали эти страны доказать, что этот документ не обман.

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