Відвертають увагу, – Резніков пояснив російську ескалацію на Донбасі

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Олексій Резніков назвав причини стягування російських військ до кордону з Україною. За його словами, у Кремля їх є лише 2.

Джерело:

BBC

Росія хоче показати, яка вона сильна, аби її сприймали на міжнародних переговорах щодо Донбасу. Про це віцепрем'єр-міністр та міністр з питань тимчасово окупованих територій заявив у інтерв'ю.

Важливо Резніков закликав українців не боятися "наступу" Росії та вірити в армію

Причини загострення на Донбасі

Росія постійно заявляє нібито її військ немає на Донбасі. Цим вона позбавила себе права на серйозне сприйняття у нормандському форматі.

Сигнал з боку офіційної Росії: "Запросіть нас до розмови. Ми такі потужні, сильні, з нами потрібно рахуватися і розмовляти через оті ризики, які ми вам демонструємо". Думаю, що така їхня головна мета,
– сказав Резніков.

Друга причина є внутрішньою, адже восени мають відбутися вибори до російської Держдуми.

"У них є свої внутрішні складнощі економічного характеру, найперше – це подорожчання споживчого кошика на 30%", – пояснив міністр.

Він підкреслив, що це не може не збуджувати населення, а ще події в Хабаровську, арешт опозиціонера Олексія Навального.

"Це все внутрішні складнощі, тому треба зробити простий технологічний крок – відвернути увагу внутрішнього споживача на зовнішні загрози і ризики", – наголосив Резніков.

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Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу