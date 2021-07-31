Гуляв голий-босий, виглядав дивно, – жителі села з Вінниччини розповіли про "пригоди" Чауса

31 липня 2021 , 16:36

Джерело:

"5 канал"

Жителі села Мазурівка на Вінниччині, де знайшли екссуддю Миколу Чауса, розповіли деталі інциденту. Спершу люди помітили чоловіка, який босий намотував кола у центрі села.

Екссуддя був вбраний лише у шорти. Окрім того, на голові Чауса була темна пов'язка. Місцева жителька навіть припустила, що у чоловіка хтось помер.

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Екссуддя виглядав дивно. Місцеві жителі розуміли, що це – не їхній односелець, тому підійшли до чоловіка і запитали, чи не потрібна допомога. Чауса не впізнав ніхто. 

А тоді я вже по телевізору вчора побачила. Кажу: "О, а ми цього чоловіка і бачили". Каже, що чоловік його запитав: "Що ви тут робите?", а він каже: "А я суддя",
– розповіла одна з місцевих жительок.

Чауса знайшли в Україні: головне

  • Скандального екссуддю Миколу Чауса виявили 30 липня у селі на Вінниччині. Чоловік сам прийшов до сільської ради.
  • Сільський голова Валерій Груньківський розповів, що екссуддя був брудним і вбраним у самі лише шорти. 
  • Небайдужі місцеві жителі нагодували Чауса і дали йому води.
  • Згодом стало відомо, що Чауса забрали представники СБУ. Співробітники НАБУ, які заявили, що екссуддю необхідно передати їм, намагалися перехопити авто СБУ.
  • Водночас адвокати Чауса досі не знають, де їхній клієнт. СБУ не підтвердила, що екссуддя перебуває у них. 
Автор: Мар'яна Бекало