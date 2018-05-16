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Виглядає ефектно: Microsoft показав 50,5-дюймовий екран

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Microsoft показав 50,5-дюймовий комп’ютер
Microsoft показав 50,5-дюймовий комп’ютер

Корпорація Microsoft представила ще одну версію настінного комп’ютера Surface Hub. Екран має 50,5 дюймів у діагоналі. Він розрахований для корпоративного використання.

Про це пише ua-format.com.

50,5-дюймовий екран має роздільну здатність 4K+ із співвідношенням сторін 3:2. Його можна розміщувати в горизонтальному та вертикальному положенні. Комп’ютер підтримує стилус Surface Pen, користувачі авторизуються за допомогою сканера відбитків пальців.

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Комп’ютер працює на спеціальній версії Windows 10. Також він оснащений мікрофоном, динаміком і веб-камерою.

У продаж Surface Hub 2 надійде не скоріше 2019 року. Ціна новинки поки невідома. Однак, його попередник Surface Hub коштує не дешево – 8 999 доларів.

Комп’ютер-гігант від Microsoft: відео 

 

Теги: Техно Microsoft Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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