Збирання дронів вдома: політолог припустив, як має працювати ініціатива

Михайло Федоров закликав українців долучитися до збирання FPV-дронів у власних оселях з тим, щоб передавати їх ЗСУ. Навчання щодо виготовлення БпЛА буде безплатним.

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу про своє бачення функціонування такої ініціативи. Україніці, на його думку, мають насамперед набувати робітничих навичок для того, щоб далі цей процес підтримала держава на рівні шкіл, професійно-технічних закладів навчання. Однак ключовою ланкою має бути серійне виробництво дронів.

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Держава має підтримати

Також частково можливо залучати до виготовлення БпЛА людей, які можуть робити певні елементи, деталі. В Україні є доволі багато пенсіонерів з досвідом роботи на ще радянських заводах, які теж можуть допомагати у цьому процесі.

Якщо держава підтримує цю ідею, тоді можуть створюватися додаткові інновації, що дозволить Україні нарешті перейти в нову індустріалізацію. Як виявилось, аграрна наддержава неспроможна воювати, тому що немає виробництва власної зброї,

– зазначив політолог.

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що ця система запускається в школах, де будуть викладати відповідні предмети, запроваджуватимуться дисципліни в професійно-технічних закладах, університетах.

Михайло Федоров наголошував, що в Україні останнім часом збільшилось власне виробництво дронів . Також західні партнери продовжують надавати безпілотники ЗСУ.

Це був достатньо невдалий комунікаційний хід, тому що загалом йшлося про волонтерську діяльність, яка є допоміжною до роботи нашої держави щодо виробництва дронів. В цьому контексті цей підхід дозволяє розвивати нові навички у українців, які бажають та можуть долучитися до процесу виготовлення БпЛА. Також це база для майбутньої реіндустріалізації нашої країни,

– підкреслив Загородній.

Водночас без державного фінансування, сталого держзамовлення, не всі виробники зможуть вкладати кошти в розширення виробництва, в цехи, серійне виготовлення дронів.

"Також держава обов'язково повинна фінансувати наукові розробки, тому що Україні потрібна зброя, якої ще немає на горизонті", – наголосив Тарас Загородній.

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