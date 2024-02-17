Вихід з Авдіївки відбувався за планом, та кілька українських воїнів потрапили в полон, – генерал

Бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що наші військові виходили з Авдіївки за планом. Останній розробили з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки.

Про вихід наших підрозділів з міста вночі проти 17 лютого написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що наші військові наразі займають позиції на другому рубежі оборони.

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Як виходили з Авдіївки бійці ЗСУ

Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на завершальному етапі операції, під тиском сил противника, що переважали, деяка кількість українських військовослужбовців потрапили в полон,

– заявив бригадний генерал.

За його словами, відповідні українські інституції звернуться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників:

щоб забезпечити гуманну поведінку противника з нашими військовополоненими. Зокрема, згідно з нормами Міжнародного гуманітарного права;

щоб наші воїни повернулися на Батьківщину.

Тарнавський заявив, що Україна боротиметься за визволення всіх полонених українських військових.

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