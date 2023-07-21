Це головний біль Туреччини, – економіст розібрав наслідки виходу Росії із зернової угоди

Росія не зацікавлена у вирішенні продовольчої кризи в світі. Країна-агресорка використовує зерно як інструмент шантажу для залежних від нього країн.

Таку думку висловив 24 Каналу економіст Олег Пендзин. Він вважає, що підстав сподіватися на те, що Ердоган зможе вмовити Путіна повернутися до зернової угоди, не так вже й багато.

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Яким буде український врожай

Важливо розуміти, що цьогоріч українського зерна буде менше, ніж торік. До 2022 року Україна збирала близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних щороку. Минулого року ми зібрали 75 мільйонів тонн, цього року очікується ще на 10% менше.

Збір цьогорічного врожаю лише починається. За попередніми оцінками, українські аграрії зможуть зібрати близько 60 млн тонн. З них на наші внутрішні потреби припаде 15 – 20 млн тонн, а інші 40 млн Україна могла б експортувати.

"Примітно, що на минулий серпень, коли була украдена зернова угода, в Україні знаходилось 40 млн тонн невивезеного зерна. Відповідно, нам не вистачало сховищ для того, щоб його зберігати. Зараз ми маємо всього 4 мільйонм тонни і такої проблеми не буде", – пояснив Пендзин.

Чи є в України альтернативні маршрути експорту

В умовах морської блокади Україна суттєво наростила обсяги відправки зерна з Дунайських портів. Також ми активно пропрацьовуємо вивіз зерна з портів Румунії та Болгарії, що дозволить нашим товарам обійти небезпеку від російських обстрілів.