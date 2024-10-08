Не змогли евакуювати всіх поранених, – комбриг 72-ї бригади про вихід з Вугледара

Під час виходу з Вугледара дійсно вдалося евакуювати не всіх поранених захисників 72-ї бригади. Певну кількість військових не змогли забрати, оскільки вогонь противника був настільки запеклим, що їх не могли навіть довести до точки евакуації.

Про це в інтерв'ю "Главком" розповів новий командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Охріменко. Він не став називати кількість осіб, яких не вдалося вивести з міста, але наголосив, що російські пропагандисти перебільшують у рази.

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З Вугледару вивели не всіх поранених

Під час виходу з Вугледару вдалося евакуювати не всіх поранених. Евакуація здійснювалася у важких умовах, а ворог постійно обстрілював місто.

"Об'єктивно під час таких активних бойових дій неможливо з повною упевненістю сказати, що вдалося вивести всі 100% поранених. Евакуація здійснювалася. Частину поранених ми змогли евакуювати засобами медичних підрозділів, застосували бойові машини піхоти підрозділів, які були призначені для допомоги в евакуації", – заявив Охріменко.

Однак ворог нищівно обстрілював Вугледар. Комбриг 72-ї бригади підтвердив, що дійсно певну кількість людей не змогли евакуювати з міста. Охріменко пояснив, під вогнем противника групи евакуації, які виходили, інколи навіть не могли дійти до точки евакуації, адже російські загарбники нищівно обстрілювали все.

Під час маневреної оборони та виходу з боєм справді не вдалося евакуювати всіх. Я не буду називати цифри, бо нам важливий і цінний кожен солдат, але це не та кількість, про яку говорять воєнкори противника, вони перебільшують в рази,

– наголосив Охріменко.

Нагадаємо, що підрозділи ЗСУ офіційно отримали розпорядження вийти з Вугледару 2 жовтня. Герої, які боронили місто понад 2,5 роки, вийшли через загрозу оточення. В рамках намагань за будь-яку ціну взяти місто під контроль росіяни змогли спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Сил оборони.

Відомо, що сили ворога значно переважали. За словами Охріменка, у боях за Вугледар українським військовим протистояли 36 окрема мотострілецька бригада 29 армії збройних сил Росії, 39 окрема мотострілецька бригада, 57 бригада, 91 окремий стрілецький полк та інші підрозділи. Так, співвідношення сил було буквально 1:9 на користь противника.

Вугледар був повністю зруйнований окупантами. Він розташований за 28 кілометрів від окупованих ворогом територій у 2014 році, а від початку повномасштабної війни російські загарбники не полишали зусиль, щоб окупувати місто.