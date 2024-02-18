ЗСУ довелося піти з Авдіївки через брак снарядів: Білий дім звинуватив Конгрес у бездіяльності

Українські підрозділи вивели з Авдіївки. Захисники були змушені покинути це місто через брак боєприпасів, що виник унаслідок бездіяльності Конгресу США.

Про це заявили в Білому домі з посиланням на телефонну розмову Джо Байдена та Володимира Зеленського. Президент США наголосив на те, що Конгресу потрібно терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування.

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Бездіяльність Конгресу призвела до успіхів агресора

У Білому домі зазначили, що 17 лютого Байден зателефонував Зеленському, щоб підкреслити зобов'язання США підтримувати Україну напередодні других роковин жорстокого вторгнення Росії.

Українські військові були змушені піти з Авдіївки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів унаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні місяці,

– наголосили в Білому домі.

Там додали, що американський лідер наголосив на потребі Конгресу терміново ухвалити законопроєкт про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил.

Також Байден підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді США й серед американського народу суверенітету та територіальної цілісності України. Окрім того, накладання витрат на уряд Росії, щоб притягнути його до відповідальності за злочинні дії.

До речі, раніше Джон Кірбі зазначив, що критична ситуація, яка склалася в Авдіївці, зумовлена недостатньою підтримкою України з боку союзників. Він додав, що пекло в місті пов'язане з тим, що нашим військовим не вистачає боєприпасів.

"Оскільки Конгрес досі не ухвалив додатковий законопроєкт, ми не змогли надати Україні артилерійські снаряди, яких вона відчайдушно потребує, щоб зірвати ці російські атаки", – підкреслив Кірбі.

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