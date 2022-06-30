Ми відійшли з руїн, – Карась пояснив, чому відхід ЗСУ від Сєвєродонецька – не зрада

Росіяни мріяли оточити наші сили у Сєвєродонецьку, вони прагнули прорвати нашу оборону, аби створити новий Маріуполь. Таку саму мету окупанти переслідували й щодо Золотого та Гірського.

Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась. Він також зазначив, що тримати будь-яке місто можна скільки завгодно, якщо є наказ. У ЗСУ є наказ знищувати ворога на якомога вигідніших позиціях.

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ЗСУ відступали з руїн, адже у Сєвєродонецьку вже не було що обороняти. Відведення військ із Сєвєродонецька, це була повністю успішна операція,

– додає Карась.

"Наші бійці дуже грамотно виходили із Сєвєродонецька. Нацгвардія взагалі здійснила ідеальну переправу – хлопці забрали все важке озброєння та лише кілька із них отримали поранення", – зазначив Євген Карась.

Окупанти мріяли оточити Золоте та Гірське

Російська пропаганда досі не може пояснити своїм "споживачам", що відбувається у Гірському та Золотому, каже Карась. Саме тому вони досі розповідають, що у цих містах оточено 2 тисячі людей.

"Ми виконали завдання повністю, було набагато довше утримано позиції, аніж це планувалось. Наші захисники дуже сильно виснажили ворога, адже останні наступи росіян були дуже кволі", – зазначає військовослужбовець.

Відхід від Сєвєродонецька не є зрадою

Євген Карась також говорить, що першочерговий задум на утримання Сєвєродонецька був приблизно 2 тижні, а ми протримались більше місяця.

"Якби ми дуже сильно хотіли і перекинули хлопців із Херсону, наприклад – ми б далі утримували Сєвєродонецьк, але командуванню точно видніше", – переконаний боєць ЗСУ.

Сенсу немає триматись за руїни Сєвєродонецька, якщо ми можемо досить непогано просуватись на херсонському напрямку, каже Євген Карась.

Що відомо про дії ЗСУ у Сєвєродонецьку

Після встановлення контролю над практично зруйнованим містом, росіяни намагаються поставити там свою окупаційну "владу".

Агресори говорять про швидке відновлення інфраструктури, проте це неможливо. Гуманітарна ситуація в Сєвєродонецьку – дуже складна.

Тим часом, британська розвідка запевнила, що взяття Сєвєродонецька – це ще не перемога у битві за Донбас.

Разом з тим, це таки значний успіх, хоча і з великими втратами для російської армії.

Повний стрім із Євгеном Карасем про відступ із Сєвєродонецька: дивіться відео