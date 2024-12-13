На вихідних Росія може вдарити "Орешником" по Україні, – FT

Росія наприкінці листопада вдарила по Україні системою "Орешник". Після цього вона уже неодноразово залякувала повторити атаку.

У п'ятницю, 13 грудня, у західних ЗМІ з'явилася інформація, що це може статися найближчими вихідними. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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На Заході прогнозують, коли Путін може вдарити "Орешником"

Про можливу атаку "Орешником" на вихідних 14 – 15 грудня виданню FT нібито повідомив представник Ради національної безпеки США та зауважив, що Росія може володіти невеликою кількістю таких ракет.

"Як публічно заявив Путін, Росія планує запустити ще одну експериментальну ракету "Орешник" по Україні, і цілком можливо, що Росія зробить це найближчим днем", – передає свою розмову із чиновником FT.

Він додав, що попереднім ударом Кремль хотів залякати Україну та її союзників після дозволу бити американською зброєю по російській території, однак "Орешник" "не змінив правила гри на полі бою".

Українців просять не панікувати та бути в укриттях під час тривог

Більшість заяв Росії – тиск та маніпуляція. Попри усі останні погрози очільника країни-терористки Владіміра Путіна, загроза обстрілів в Україні щодня. Окрім нього, залякуваннями займається і його посіпака Пєсков. Він, зокрема, відреагував на удар 11 грудня по Таганрогу і заявив, що російська армія відповість "тоді й так, як буде визнано доцільним".

У FT кажуть, саме масована атака на енергетику України 13 грудня стала тією самою "відповіддю".

У будь-якому випадку під час оголошення тривоги бережіть себе та прямуйте в укриття.

Алгоритм дій незмінний. Якщо загроза й лунає сигнал повітряної тривоги, на це треба реагувати. Знайте, де укриття. І бережіть себе. Я вдячний усім захисникам неба, які бережуть Україну. Слава нашим воїнам! Слава нашим людям,

– раніше реагував президент Зеленський на подібні прогнози щодо "Орешника".

Менше панікувати також просив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Менше паніки з тим "Орешником". Ваші емоції – це саме те, чим живляться росіяни. Буде загроза – буде тривога. Що потрібно робити, коли є попередження і тривога, наші люди давно знають", – відреагував на хвилю подібних новин у західних ЗМІ.