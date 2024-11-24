"Старші, ніж будь-коли": у The Economist проаналізували вік світових лідерів

Видання The Economist проаналізував вік світових лідерів. За останні десятиліття середній вік усіх лідерів зріс до 62 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження The Economist.

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Середній вік світових лідерів зріс

Похилий вік багатьох світових лідерів привернув увагу в 2024 році, зокрема, коли Джо Байден вийшов з президентських перегонів. Нагадаємо, що після провальних дебатів із Трампом рейтинги 81-річного Байдена різко впали. Тоді йому почали заявляти, що в силу свого віку та стану він не зможе повноцінно виконувати свої повноваження ще одну каденцію.

Однак, відповідно до результатів президентських виборів, які відбулися 5 листопада, перемогу здобув Дональд Трамп. Саме він може стати найстаршим обраним президентом США в історії. Відтак, Дональду Трампу виповнилося 78 років 14 червня. Джозеф Байден переміг на президентських виборах США у 2020 році у віці 77 років. На момент інавгурації він буде на 5 місяців старший за Байдена, коли той починав роботу 4 роки тому.

Якщо брати поточну ситуацію, то Байден все ж не є найстаршим лідером у світі. Полю Бія, який очолював Камерун з 1982 року, зараз 91 рік. Також дві найбільш густонаселені країни світу, Китай та Індія, також мають лідерів за 70 років.

Вступаючи у 2025 рік, світові лідери в середньому стають старшими, ніж будь-коли. За останні п'ять десятиліть середній вік усіх лідерів зріс з 55 до 62 років,

– вказується в дослідженні.

Проте в демократичних країнах спостерігається протилежна тенденція. Середній вік вільно обраних лідерів становить 59 років, що трохи менше, ніж 50 років тому. У 1975 році жодному лідеру демократичної країни не було менше 45 років. На сьогодні їх троє.

До того ж, згідно з дослідженням видання, у 1975 році жодному лідеру демократичної країни не було більше 75 років. Тепер вже 5 глав держав перейшли за цю позначку, включаючи Байдена та його наступника.

Загалом, Америка є винятком серед демократій. Ця країна не тільки обирає старших президентів, її законодавці також є найстаршими у світі. В The Economist припускають, що нова адміністрація навряд чи змінить це.

У виданні опублікували інфографіку, що показує, що найстаршим є лідер Камеруну – 91-річний Поль Бія. Президент України Володимир Зеленський є одним із наймолодших глав держав, йому 46 років.



Вік світових лідерів / Інфографіка The Economist