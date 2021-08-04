Детектив Національного антикорупційного бюро Микола Карась уточнив, що телефони знайшли вдома у Товмасяна. Мають довести, що вони належали саме чиновнику.

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Вони були розбиті та викинуті з вікна,

– розповів Карась.

Телефони викинув сам Товмасян

Юрій Бутусов написав, що під час обшуку Товмасян викинув у вікно обидва своїх телефони. Однак, за словами журналіста, це не допомогло політику "приховати свої контакти".

Чи працюють телефони

Детектив зазначив, що поки не може прокоментувати їх придатність для подальшого використання. Надалі з'ясовуватимуть, чи можливо відновити дані телефонів.

Щоправда, Карась зазначив, що під час вручення підозри Товмасян опору не чинив.

Що відомо про підозру Товмасяна