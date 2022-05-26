Викладачка історії стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ

Любов Плаксюк перша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ. Вона з Житомира, за фахом – вчителька історії і любить "Гіацинти" – артустановки, не квіти.

Любов любить "Гіацинти" та військову справу

Любов Плаксюк змінила викладацьку роботу на службу в Збройних Силах України у 2016 році. Військова кар'єра захисниці розвивалась поступово: від радіотелефоністки вона стала командирки відділення управління.

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Та все змінилося, коли вона побачила "роботу" важких 152-мм самохідних артилерійських установок.

Коли я побачила "Гіацинт-С" і вперше проїхалася на машині, від гуркоту якої перехоплює дух, зрозуміла – це моє! Відтоді весь вільний час придивлялася до роботи номерів розрахунку, читала книжки з артилерійської справи, вивчала конструкцію САУ, а у 2019-му зробила дебютний постріл з гармати на полігоні,

– зізналась Любов Плаксюк.

Любов Плаксюк майстерно опанувала артилерійську установку "Гіацинт-С" / Фото Командування "Північ"

Перша жінка, яка очолила артилерійський підрозділ

У командуванні розповідають, що за цей час колишня вчителька історії встигла взяти участь у бойових діях на сході країни та здобути звання молодшої лейтенантки.

Зрештою Любов зробила наступний крок – стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ.

Ранок 24 лютого 2022 року військова зустріла в районі проведення операції Об'єднаних сил на посаді командира батареї самохідного артдивізіону.



Військова наразі перебуває на передовій та продовжує навчання / Фото Командування "Північ"



Захисниця стала першою жінкою, яка очолила артилерійський підрозділ ЗСУ / Командування "Північ"

Наразі попри на напружений фронтовий "графік" Любов Плаксюк продовжує вивчати різні види артилерійського озброєння, працює над підвищенням результативності стрільби. А також прокладає маршрути для маршів у десятки кілометрів, розробляє цікаві завдання для розрахунків, проводить тренування особового складу як командир батареї.

Важливо! Щоб пришвидшити перемогу України т врятувати тисячі життів українців, влада просить у міжнародних партнерів надати реактивні системи залпового вогню MLRS. На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, саме ця зброя може допомогти українській армії.

Наші захисники уже довели свою боєздатність та феноменальні вміння опановувати нове озброєння у найкоротші терміни, а тому реактивні системи залпового вогню зможуть дійсно покращити ситуацію на фронті.

Яку зброю уже отримала Україна від партнерів

Після зустрічі Рамштайн-2 20 країн оголосили про нові пакети допомоги безпеки Україні, включно з критично необхідним озброєнням.

Так, Італія, Греція, Норвегія та Польща оголосили нові постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ. А Данія надасть протикорабельні ракети "Гарпун" та пускові установки до них. Крім того, Німеччина передасть Україні летальну зброю.

Водночас Канада закупила 20 тисяч артилерійських снарядів стандарту НАТО для України, щоб підтримати її у захисті від вторгнення Росії. Їх надішлють разом із новими гаубицями М-777.

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