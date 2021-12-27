Виключно компетенція військових, – Резніков про створення штабів тероборони

Олексій Резніков заявив, що органи місцевого самоврядування мають діяти у межах своєї компетенції. Не можна допустити неузгоджених кроків та заяв, які суперечитимуть закону.

Міністр оборони України Резніков звернувся до керівників органів місцевого самоврядування. Він закликав їх утриматися від дій та висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони.

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Резніков наголосив, що тут мовиться про найголовніше: захист нашої країни. У цьому питанні не може бути піару чи пересмикувань.

Кожен має працювати у межах своїх повноважень.

Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Очільники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і мають діяти у межах своїх компетенцій,

– заявив Резніков.

У Міноборони наголосили, що кожен має розуміти, де починається та завершується його компетенція. У питанні оборони не може бути жодної двозначності.

"Створення Сил територіальної оборони як окремого потужного компонента всеохопної оборони у складі Збройних сил України – це виключна компетенція військових", – додав міністр оборони.

Тим часом представники місцевого самоврядування мають зробити свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази. Мовиться про приміщення, електрика, вода, тепло, чисті вулиці тощо.

У Києві розгортають систему територіальної оборони

У понеділок, 27 грудня, Віталій Кличко, його заступники та правоохоронці взяли участь у нараді. Її темою була підготовка Києва до ймовірної повномасштабної атаки з боку Росії.

Кличко розповів, що розглядали різні варіанти розвитку подій.

Зокрема, мовилося, що у випадку надзвичайної ситуації об'єкти стратегічного значення мають взяти під охорону поліцейські, військові, а також підрозділи територіальної оборони.

Заступник Кличка Андрій Крищенко анонсував створення у Києві штабу територіальної оборони.

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