Виконали наказ задля збереження життів, – захисники Маріуполя звернулись до українців

Оборонці Маріуполя 16 травня звернулись до українців. Бійці наголосили, що виконали наказ, адже протягом 82 днів відтягували на себе переважаючі сили противника.

Наразі немає подробиць, тож чекаємо подальших заяв. Натомість публікуємо заяву захисників Маріуполя прямою мовою.

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Захисники Маріуполя виконали наказ, незважаючи на всі труднощі, 82 дні відтягували переважаючі сили противника на себе та дали змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів. Жодне озброєння не буде працювати без професійно підготованих військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії. Задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування та сподівається на підтримку українського народу,

– мовиться у зверненні.

Звернення командира "Азову"

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко записав відеозвернення. Він наголосив, що все повинно піддаватись сумніву: кожне рішення, план чи операція. Боєць зазначив, що критичне мислення завжди породжувало у нього сумніви щодо правильності ухваленого рішення. Однак, за його словами, це ніколи не виходило за межі розумного й не заважало наполягати на свому.

В управлінні підрозділами завжди є ризик, адже на війні немає повністю безпечних планів. Головне – усвідомлювати, чи прораховані всі ризики та чи пропрацьований план "Б", чи віддався ти повністю цьому плану. Прокопенко додав, що цей план повинен об'єднувати виконання поставленого задавання та максимальне збереження життя і здоров'я особового складу.

"Можливо, тому війна – це мистецтво, а не наука. Коли ти виконав задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом", – підсумував командир.

Дивіться відеозвернення Прокопенка:

Що відбувається на "Азовсталі"

Захисники "Азовсталі" у Маріуполі тримаються та дають гідну відсіч ворогу. Однак окупанти застосовують проти них термічні бомби, також працює ворожа авіація. Наші військові не мають чим з нею боротися.

Ситуація критична, оскільки в маріупольських оборонців закінчується їжа та вода. Крім того, на заводі є близько 600 поранених бійців. З відкритими ранами вони перебувають у повній антисанітарії. Медикаментів немає.

Рідні захисників розповіли, що єдине, що зараз може врятувати бійців з "Азовсталі" – це процедура екстракції.

Крім того, українська влада повідомляла: ведуть перемовини про евакуацію важкопоранених бійців. Однак рішення поки немає.

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