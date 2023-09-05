Виконувач обов'язків мера Чернігова Ломако повідомив про обшуки в нього вдома

Виконуючий обов’язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако заявив, що до нього завітали представники СБУ. У будинку чиновника проводять обшуки.

За словами чиновника, правоохоронці будуть обшукувати його квартиру. Через це чоловіку довелось скасувати нараду з питань життєдіяльності міста.

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Ломако заявив про обшуки в нього вдома

У мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру. Попросив почекати, щоб зібрати та вивести з квартири трьох дітей, щоб вони не бачили. Але питання, схоже, термінове. Що шукатимуть: мабуть, трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста,

– написав Ломако.

Чиновник зазначив, що підставою для обшуків є рішення Шевченківського суду Києва. Він додав, що о 8 ранку мала бути нарада з питань життєдіяльності міста, однак її скасували.

Що відомо про Ломаку

Секретар Чернігівської міської ради VIII скликання

З 1 лютого 2023 року виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови

Закінчив Чернігівський державний педагогічний університет імені Шевченка, "Педагогічна освіта", вчитель історії

Також закінчив Чернігівський національний технологічний університет, "Публічне управління та адміністрування", магістр

Випускник Української школи політичних студій (2013 рік)

Лідер партії "УДАР" на Чернігівщині

Одружений. Має трьох дітей

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