Використання отруйних речовин у Маріуполі вкладається у "сирійську схему", – експерт із розвідки

Якщо факт використання російською армією хімічної зброї у Маріуполі підтвердиться, це цілком відповідатиме тому, як діяли росіяни у Сирії.

Про це заявив консультант з питань розвідки Джастін Крамп у коментарі американським журналістам.

Важливо Якщо Росія застосує хімічну зброю – це буде ще одним порушенням міжнародного права, – Австралія

За його спостереженнями, російські військові можуть "починати з малих доз, застосованих за суперечливих обставин", щоб змусити Захід "закрити очі" на це. Але згодом "масштаб використання" такої зброї значно зросте.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що наразі є припущення, що у Маріуполі використали фосфорні боєприпаси. Всі деталі зараз встановлюють. Однак загроза застосування хімічної зброї Росією у війні є високою.

Джастін Крамп визнав, що ситуація з використанням хімічної зброї у Маріуполі виглядає досить неоднозначною, бо навіть українська влада заявила, що ще розслідує інцидент. В самій Росії його взагалі не коментували.

Разом з тим експерт нагадав, що після масованого застосування хімічної зброї у Сирії проти повстанців, де росіяни підтримували урядові сили, вони заявляли про "інсценування" хімічної атаки.

Що відомо про ймовірну хімічну атаку у Маріуполі

Ввечері 11 квітня бійці "Азову", що боронять Маріуполь, заявили про хімічну атаку. Отруйну речовину скинули з безпілотника. У постраждалих людей почали проявлятися дихальна недостатність та вестибуло-атактичний синдром. Перший командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що від хімічної атаки росіян в Маріуполі постраждали 3 людини.

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