Використовують ландшафт місцевості: для яких цілей найкраще підходять ракети Storm Shadow

Україна отримала від Великої Британії невідому кількість ракет Storm Shadow та вже успішно застосовує їх проти військових цілей ворога. Ця ракета найкраще підходить для ураження цілей, які заховані у рельєфі.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров. За його словами, ракета дуже добре використовує різноманітні нерівності в ландшафті.

Дивіться також Під прицілом Кримський міст і Чорноморський флот: куди дістають ракети Storm Shadow

Чим складніший рельєф, тим краще для Storm Shadow

Він розповів, що ракета програмується на певний маршрут на землі перед вильотом. Після цього вона здійснює політ з можливістю коригування у повітрі. Вона має постійний супутниковий зв’язок з центром керування на землі, а також використовує низку іншим систем наведення, що допомагають уникати ворожих систем протиповітряної оборони.

Наприклад, система TERPROM дозволяє уникати систем ППО ворога: вона в польоті отримує дані радіолокаційного випромінювання радарів, що дозволяє маневрувати й обходити системи ППО,

– розповів Крамаров.

Андрій Крамаров про застосування ракет Storm Shadow

Військовий експерт зазначив, що для такої цілі, як Кримський міст, ракета Storm Shadow не зможе показати 100% ефективність. Річ у тім, що маршрут до мосту проходить через рівну поверхню Азовського моря.

Водночас для удару по військових об’єктах у Севастополі, вона підійде найкраще. Місто оточене Кримськими горами та різноманітними нерівностями рельєфу, які Storm Shadow добре використовує для уникнення систем ППО ворога.

Що відомо про ракети Storm Shadow