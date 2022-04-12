У МЗС Британії відреагували на ймовірну хімічну атаку росіян в Маріуполі

У МЗС Великої Британії заявили, що будь-яке використання хімзброї буде ескалацією. Там запевнили, що Путін має відповісти за свій вчинок.

Відповідну заяву зробила Ліз Трасс після повідомлень про ймовірну атаку в Маріуполі. Очільниця британського МЗС пояснила, що вже перевіряють дані про це.

Зауважте Росіяни могли застосувати у Маріуполі хімічну зброю: що це й чому заборонено

Британія перевіряє дані про хіматаку в Маріуполі

Ми терміново працюємо з партнерами, щоб перевірити деталі,

– заявила очільниця МЗС Британії.

Ліз Трасс запевнила, що будь-яке використання хімічної зброї було б грубою ескалацією у цьому конфлікті.

"І ми будемо притягувати путіна та його режим до відповідальності", – пообіцяли у Великій Британії.

До речі, ввечері 11 квітня бійці "Азову", що боронять Маріуполь, заявили про хімічну атаку. Отруйну речовину скинули з безпілотника. У постраждалих людей почались проблеми – дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром (розлад, який характеризується поганою стійкістю при ходьбі й раптовою втратою відчуття рівноваги).

Згодом засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що від хімічної атаки росіян в Маріуполі постраждали вже 3 людини.

Дивіться також – Зеленський відреагував на погрози росіян застосувати хімічну зброю в Маріуполі: відео