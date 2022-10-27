"Неймовірно серйозна помилка": Білий дім зробив застереження Путіну щодо ядерної зброї
Джерело:Bloomberg
Напередодні росіяни проводили ядерні навчання, де тренувалися завдавати "удару у відповідь". У США відреагували на таке "брязкання зброєю" та попередили про наслідки щодо її використання.
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважають, що російські навчання – це привід для провокування ескалації. Так само думає й Держсекретар США Ентоні Блінкен.
Читайте також "Такого ніхто не очікував": генерал зі США визнав величезну помилку в оцінці армії Росії
Росіяни продовжують ядерний шантаж
Ентоні Блінкен підтвердив твердження Джо Байдена про "серйозні наслідки" щодо ймовірного використання Росією ядерної зброї в Україні. Він сказав, що Білий дім "дуже чітко і прямо" повідомив про це росіян, а також особисто президента Путіна.
Зауважимо, що в українському Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки "Spravdi" кажуть, що навчання з використанням російського ядерного озброєння мають занепокоювати. Однак насамперед самих росіян, адже технічний стан ядерного арсеналу після 32 років простою може бути не найкращим.
У "Spravdi" додають, що загалом навчання "Грім" не є чимось новим. Проте слід врахувати, що до того Росія шантажувала весь світ, що завдасть ядерного удару по Україні.
Ядерні навчання із застосуванням міжконтинентальних балістичних ракет в умовах очевидної неадекватності російського керівництва становлять глобальну загрозу людству,
– йдеться у поясненні від "Spravdi".
Зверніть увагу Кулеба обговорив з Блінкеном "брудну бомбу" Шойгу: про що домовилися
Піонтковський про ядерні навчання Росії
- Росія вкотре вирішила продемонструвати світу свою "силу". 26 жовтня країна-агресорка провела ядерні навчання.
- За словами публіциста Андрія Піонтковського, росіяни вчилися завдавати "удар у відповідь на ядерний удар противника". Він вважає, що наразі немає причин хвилюватися щодо застосування ядерної зброї проти України.
- Піонтковський думає, що "Путін почув сигнал від Заходу", тому не буде так ризикувати. Публіцист припускає, що США дали зрозуміти російському диктатору, що в разі атаки України ядерною зброєю, удар буде завданий
До теми – Чи візьме армія США участь у війні в Україні: дивіться відео