Чи використовували для відбиття атаки Patriot: що кажуть у Повітряних силах
Під час масованої атаки 28 квітня сили ППО збили 21 ракету ворога з 23 випущених. Повітряна оборона працювала посилено.
Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.
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Чи використовували Patriot
Напередодні командувач Повітряних сил повідомив, що в роботі перебуває другий дивізіон Patriot. Тому журналісти запитали Ігната, чи використовували цієї ночі цю ЗРК. Однак він відповів, що Повітряні сили ніколи не повідомляють, який тип систем використовують та на якому напрямку. Цією інформацією може скористатись противник.
Ігнат додав, що для Patriot крилата ракета не є важкою ціллю.
Крім того, він повідомив, що ворог запускав безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ворог запускав їх для повітряної розвідки. Ракети випускали Х-101/Х-555.
Що відомо про нічну атаку
- Російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря. Вони влучили у багатоповерхівку в Умані. Станом на 9:30 відомо про 6 загиблих та 8 постраждалих. Рятувальна операція триває.
- Крім того, були влучання у Дніпрі. Там загинула маленька дитина та молода жінка. Троє людей постраждали.
- Уламки ракети впали на будинок в місті Українка на Київщині.