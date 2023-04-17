Злиті документи Пентагону: Данілов відповів, чи застосовує Росія китайську зброю
Джерело:ТСН
У секретних даних Пентагону, які "злили" в мережу, йдеться про те, що Росія використовує у війні проти України зброю від Китаю. Пекін неодноразово застерігали від цього США та союзники Києва.
The Washington Post з посиланням на "злиті дані" Пентагону написав, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії. Правдивість інформації прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.
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За його словами, українська сторона поки не бачить ознак наявності на фронті зброї, виробленої в Китаї. Він пригадав, який інформаційний шум був тоді, коли Росія почала використовувати іранські дрони-камікадзе.
Якби вона тут з'явилася, ви пам'ятаєте, коли з'явилися іранські ударні безпілотники, ми одразу про це зробили заяву. Ми їх розібрали, як кажуть, по кісточках, і навіть дані тих країн, компоненти яких там були використані. Ми до них звернемося офіційно, з питанням, чому так сталося і це треба обов'язково припинити. Китайського озброєння ми зараз на нашому фронті не бачимо,
– зазначив секретар РНБО.
"Позиція Китаю – нейтральна"
Данілов також наголосив, якщо китайська зброя все ж буде на озброєнні в російських окупантів, Україна одразу проінформує про це світову спільноту.
Виходячи з глобальних питань Китаю, ми не бачимо, для чого він має зараз постачати зброю Росії. Позиція Китаю нейтральна – вони не підтримують не одну, ні іншу сторону,
– додав Данілов.
Секретар також зауважив, що вперше китайська дипломатія вийшла у публічний простір щодо війни в Україні з пропозицією 12 пунктів щодо її завершення.
"Вони це називають дещо по-іншому. І це перше питання, чому ми не можемо це остаточно приймати. Там є речі, які можемо приймати, коли йдеться про територіальну цілісність, про ООН. Це, звісно, для нас корисно. Але є пункти, які є доволі сумнівними", – зазначив Данілов.
Як на звинувачення реагує Китай
У Пекіні засудили звинувачення США у спробах постачати Росії летальну зброю. Ба більше, там наголосили на тому, що Вашингтон сам вливає величезну кількість озброєння у війну.
Однак, забули про принципову різницю: Україна отримує її для захисту, а от Росія – для нападу та знищення мирного населення.