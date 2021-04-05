Організатори листувалися українською: перші подробиці у справі викрадення Чауса

Колишнього українського суддю Миколу Чауcа викрали у Кишиневі. Місцеві правоохоронці вже затримали у цій справі першого підозрюваного. Він не є громадянином Молдови.

Проте про звинувачення говорити наразі ще зарано. Таку інформацію 5 квітня під час брифінгу оприлюднив міністр внутрішніх справ країни Павел Войку.

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Водночас, додав він, вдалося знайти авто, якими користувалися ймовірні викрадачі, зібрати відбитки пальців, знайти їхнє листування, а також встановити можливий маршрут.

Цей злочин здійснили іноземці, які перетнули державний кордон. Вони вже покинули країну, перетнули кордон з Україною,

– сказав міністр.

За його словами, молдавські правоохоронці співпрацюватимуть з Інтерполом та Службою інформаційної безпеки Молдови, аби встановити, що трапилося.

Викрадення Миколи Чауса: що відомо

Екссуддю Дніпровського районного суду Києва, якого в Україні підозрюють у корупції, викрали 3 квітня. Сталося це у центрі Кишинева.

Цей момент потрапив на відео, його згодом опублікували у мережі очевидці. На кадрах видно білий бус.

Президентка Майя Санду назвала викрадення Чауса неприпустимим. Вона доручила силовикам у найкоротші строки з'ясувати ситуацію.

Адвокат колишнього судді Ростислав Кравець заявив, що ймовірні викрадачі досі не виходили на зв'язок. Де перебуває Чаус – невідомо.

Міністр внутрішніх справ Молдови зауважив, що організатори злочину листувалися між собою

На початку березня з'явилася інформація про те, що Чауса врешті можуть екстрадувати в Україну з Молдови. Адже колегія Верховного суду Молдови відмовила йому у притулку.