"З'їм москалика": Львова-Бєлова бідкається через викрадену з України дитину

Скандальна російська омбудсменка Марія Львова-Бєлова заявила, що буцімто її "усиновлений син" знущається з інших російських дітей. Викрадений з України хлопчик начебто "погрожує" своїм одноліткам.

Про це так звана "уповноважена при президентові Росії із прав дитини" заявила під час конференції у Москві. Відео з цинічною заявою поширюють російські пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Хлопчик бігає за іншими дітьми зі словами "з'їм москалика"

Львова-Бєлова під час конференції почала бідкатися на викрадену з України дитину. За її словами, хлопчик з Маріуполя, якого вона буцімто "всиновила", знущається з однолітків. Дитяча омбудсменка скаржиться, що її так званий "власний син" бігає за іншими її дітьми зі словами "з'їм москалика".

Проте Львова-Бєлова на цьому не зупинилася й вразила ще однією маразматичною заявою. На її думку, хлопчик так мислить нібито через те, що 8 років жив у Маріуполі під "антиросійською пропагандою". Львова-Бєлова цинічно стверджує, що з такою проблемою стикаються усі так звані "батьки-опікуни", які "прихистили" викрадених українських дітей.

Маразматична заява російської омбудсменки: дивіться відео

За словами російської дитячої омбудсменки, таких випадків фіксують буцімто небагато, проте з кожним подібним випадком "детально розбираються".

Наостанок Львова-Бєлова додала, що у Росії ніхто не тримає дітей. За її словами, начебто неповнолітні можуть спокійно виїхати до країн Євросоюзу чи Україні, якщо є така можливість. Омбудсменка цинічно видала ще одну маразматичну заяву, що буцімто у Росії "все можна вирішити" за потреби.

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