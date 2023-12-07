"Якщо будемо повертати одну дитину кожного дня, треба 55 років": скільки дітей викрала Росія

Ще з початку повномасштабної війни в Україні поширеним було явище викрадення українських дітей Росією. Наразі вдалося встановити кількість депортованих найменших громадян нашої держави.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець порушив це питання під час міжнародної конференції "Свобода або страх". Він наголосив, що Росія кожного дня продовжує депортувати все нові й нові групи українських дітей з території нашої держави.

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Скільки українських дітей вимушено депортували до Росії

Лубінець озвучив офіційну інформацію про кількість викрадених дітей з території України.

Наразі є цифра у понад 19 540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років,

– розповів омбудсман.

Наразі українська влада має багато ініціатив щодо повернення дітей. Втім, зараз мало інструментів, щоб забрати всіх депортованих.

Лубінець також розповів, що наразі у російському полоні перебувають 28 тисяч цивільних українців загалом. Українська влада не може перевірити їхній стан, не може отримати доступ до російських тюрем і не може передати їм ліки.

Депортація українських дітей Росією: що відомо