Викрадення людей та воєнні злочини, – Ткаченко про Віртуальний музей російської агресії
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
В Україні відкрили Віртуальний музей російської агресії. Завдяки цьому проєкту кожен має змогу побачити порушення прав людини, законів та звичаїв війни Росією на окупованих нею територіях.
У новоствореному музеї поки що доступна лише інформація про злочини Росії в Криму. Найближчим часом туди мають внести інформацію й по окупованій території Донбасу.
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Мета створення музею
За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, Віртуальний музей російської агресії є частиною втілення стратегії з інформаційної безпеки, яку напередодні затвердили на засіданні РНБО. Цей ресурс, на думку Ткаченка, допоможе іноземним журналістам для висвітлення теми російської окупації. Для цього сайт працює і в англомовній версії.
Крім того, на думку міністра, злочини Росії мають отримати не лише кримінальну, а й історичну відповідальність. Це є одним із пріоритетних завдань нового музею.
Карта злочинів Росії в окупованому Криму / Скриншот з Віртуального музею
Поки що в музеї 20 експонатів – фото, відео, документи, судові справи, публікації незалежних ЗМІ та усні свідчення, які стосуються злочинної діяльності Росії на території окупованого півострова.
Цей проєкт збирає і наочно ілюструє факти порушень Росією територіальної цілісності нашої держави. Детально знайомить з 20 кейсами, пов’язаними з окупацією Криму: зникнення і викрадення людей, екологічні, воєнні та інші злочини, які скоювала РФ, починаючи з 2014-го року,
– розповів Ткаченко.
До роботи над створенням Віртуального музею російської агресії долучилися представники державної влади, правозахисні організації, юристи, журналісти та громадські активісти.
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