Злочинна схема доведена: режим Лукашенка системно викрадає дітей з України

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко причетний до вивезення дітей з тимчасово окупованих територій Україні. Він тут допомагає Росії.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, наголосивши, що ці дії Лукашенко реалізовує спільно з Росією. Викрадення українських дітей відбувається системно.

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Як Білорусь допомагає Росії

Як наголосив Латушко, групи дітей з тимчасово окупованих територій України постійно вивозять на територію Білорусі через Росію. Все відбувається в межах так званої "союзної держави", де керівником є Лукашенко, який підписує ці рішення. У білоруських опозиціонерів є документи та копії контрактів, які підтверджують ці дії.

На території Білорусі відбувається переосвіта українських дітей. Там працюють як російські та білоруські пропагандисти, так і різні російські громадські організації, "артисти" тощо.

Згодом йде всиновлення дітей на території Росії. На думку наших юристів, роль Лукашенка в цих воєнних злочинах, пов'язаних із незаконним вивезенням українських дітей, є доведена. Далі це вже розглядатиме Міжнародний кримінальний суд. Матеріали завезені, передані та аналізуються,

– сказав Латушко.

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Звісно ж, подальше рішення залежить від Міжнародного кримінального суду. Є сподівання, що зрештою Лукашенко також отримає ордер на арешт. Але коли це станеться – це вже питання до представників Міжнародного кримінального суду.

Викрадення українських дітей: коротко

Росія з початку повномасштабної війни незаконно вивозить українських дітей на свою територію. Часто це відбувається через так звані "табори відпочинку" тощо.

До прикладу, нещодавно стало відомо, що очільник однієї з російських партій Сергій Миронов забрав до себе десятимісячну дитину, яку окупанти викрали під час окупації Херсона. Україна вже працює над тим, щоб передати цю справу до Міжнародного кримінального суду.

Вже відома історія 18-річного Богдана Єрмохіна, якого насильно вивезли до Росії у 2022 році. Він таки зміг повернутися до України.