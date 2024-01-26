Вбивав людей у Бучі: російський десантник "всиновив" викраденого українського хлопчика

Росія протягом повномасштабної війни викрала вже понад тисячу маленьких громадян України. Нещодавно стало відомо, що одного з таких дітей "всиновив" псковський десантник, який вбивав українців під час окупації Бучі та інших міст.

Нещодавно на одному із пропагандистських телеканалів опублікували сюжет про так зване "всиновлення". Окупант сподівається, що хлопчик виросте "справжнім патріотом Росії".

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"Всиновлення" викраденого українського хлопчика

Псковський десантник Віктор Філонов, якого звинувачують у вбивствах мирних жителів в Україні, разом із дружиною “всиновив” викраденого в Донецькій області 7-річного хлопчика Олега.

Повідомляється, що так зване "усиновлення" відбулося у грудні 2023 року. Філонови забрали дитину з дитячого будинку у Великих Луках Донецької області ще у 2022 році.

Співробітники дитбудинку розповіли, що "усиновлений" хлопчик народився на Донеччині, але не повідомили, чи є у нього батьки. Відомо, що Олег страждає від ПТСР.

Що відомо про російського загарбника

Віктор Філонов з 2012 року служить у 234-му полку 76-ї десантно-штурмової дивізії. Як зазначають родичі окупанта, він бере участь у війні з Україною від самого початку. Російська влада навіть нагородила його медалями "За повернення Криму" та "Учасника військової операції в Сирії".

За поточною інформацією, російського десантника занесено до бази українського сайту "Миротворець" через скоєння воєнних злочинів в Україні. Повідомляється, що він брав безпосередню участь у вбивствах цивільних громадян у Бородянці, Бучі та інших містах, які постраждали від рук окупантів.

Наразі Філонов перебуває у Пскові, де відновлюється після поранення. Втім, загарбник все ж планує згодом повернутися на війну.

Його дружина Марія втратила свого брата, який загинув на фронті. Ще один її брат станом на зараз також воює.

Викрадення українських дітей Росією: коротко