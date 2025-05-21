Угода з Росією лише після повернення всіх викрадених дітей: у США представили резолюцію
- Двопартійна група сенаторів у США представила резолюцію, що жодна мирна угода з Росією не може бути укладена без повернення всіх викрадених українських дітей.
- Ініціаторами резолюції стали сенатори Чак Грасслі та Емі Клобучар. Документ підтримали інші представників обох партій американського Сенату.
- Андрій Єрмак висловив вдячність сенаторам за підтримку та наголосив на важливості повернення кожної дитини як умови завершення війни.
Двопартійна група сенаторів у США представила резолюцію. Документ чітко визначає, що жодна мирна угода з Росією не може бути укладена без повернення всіх викрадених українських дітей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Цікаво "Є цінність": у Трампа сказали, чому не вводять нові санкції проти Росії
Що відомо про резолюцію, яку підготували у США щодо Росії
Андрій Єрмак зазначив, що ініціаторами резолюції стали сенатор-республіканець Чак Грасслі та сенаторка-демократка Емі Клобучар. До них долучилися представники обох американських партій, об'єднаних принциповою позицією: Роджер Вікер, Джоні Ернст, Рік Скотт, Дік Дурбін та Джон Феттерман.
Викрадення дітей – це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо,
– сказав глава ОП.
Він також висловив вдячність сенаторам за підтримку нашої держави, наголосивши, що ця резолюція є важливим сигналом.
"Повернення кожної дитини – наш спільний обов'язок. І це умова завершення війни", – резюмував Єрмак.
До слова, раніше Володимир Зеленський заявляв, що, за даними українських інституцій, наразі до Росії депортовано 19,5 тисяч дітей. Це лише ті неповнолітні, яких змогла верифікувати наша держава
Водночас у Кремлі вихвалялися, що, мовляв, зараз у Росії вони тримають 700 тисяч українських дітей. Однак перевірити ці дані неможливо.
Під час візиту до Ватикану президент України передав новому Папі Леву XIV список з 400 дітей, яких викрала Росія з тимчасово окупованих територій. Зеленський висловив сподівання, що Святий Престол зможе допомогти нашій державі повернути дітей в їхні родини.