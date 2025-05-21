Угода з Росією лише після повернення всіх викрадених дітей: у США представили резолюцію

Двопартійна група сенаторів у США представила резолюцію. Документ чітко визначає, що жодна мирна угода з Росією не може бути укладена без повернення всіх викрадених українських дітей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Цікаво "Є цінність": у Трампа сказали, чому не вводять нові санкції проти Росії

Що відомо про резолюцію, яку підготували у США щодо Росії

Андрій Єрмак зазначив, що ініціаторами резолюції стали сенатор-республіканець Чак Грасслі та сенаторка-демократка Емі Клобучар. До них долучилися представники обох американських партій, об'єднаних принциповою позицією: Роджер Вікер, Джоні Ернст, Рік Скотт, Дік Дурбін та Джон Феттерман.

Викрадення дітей – це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо,

– сказав глава ОП.

Він також висловив вдячність сенаторам за підтримку нашої держави, наголосивши, що ця резолюція є важливим сигналом.

"Повернення кожної дитини – наш спільний обов'язок. І це умова завершення війни", – резюмував Єрмак.

До слова, раніше Володимир Зеленський заявляв, що, за даними українських інституцій, наразі до Росії депортовано 19,5 тисяч дітей. Це лише ті неповнолітні, яких змогла верифікувати наша держава

Водночас у Кремлі вихвалялися, що, мовляв, зараз у Росії вони тримають 700 тисяч українських дітей. Однак перевірити ці дані неможливо.

Під час візиту до Ватикану президент України передав новому Папі Леву XIV список з 400 дітей, яких викрала Росія з тимчасово окупованих територій. Зеленський висловив сподівання, що Святий Престол зможе допомогти нашій державі повернути дітей в їхні родини.