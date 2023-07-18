"Аби Байден здох, а Путін процвітав": як у білоруському таборі промивають мізки викраденим дітям

Як і Росія, Білорусь причетна до викрадення українських дітей з окупованих територій. У мережі шириться відео з одного такого табору, куди звозять депортованих неповнолітніх. На ньому видно й чути, як дітям промивають мізки.

Ще в березні цього року Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна за його стосунок до викрадення українських дітей. Однак до цього злочину причетний не лише диктатор. Зокрема, до "адаптації" неповнолітніх до кремлівської пропаганди доклався табір "Дубрава" в Білорусі, – інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канали.

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Як "Дубрава" годує пропагандою українських дітей

На відео, що шириться мережею, можна почути виступ білоруських так званих "співачок" Олександри й Валентини Груздевих. Звертаючись до дітей у залі табору, вони бажають президенту США Джозефу Байдену смерті, а "бункерному карлику" – жити довго й захопити всю Україну.

Щоб ми жили в мирі, щоб Байден здох, прости Господи, щоб Зеленський теж. А Путін процвітав і взяв під свій контроль всю Україну.

Після такої промови немає сумнівів у тому, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко особисто видавав розпорядження на депортацію українських дітей та промивання їм мізків. У принципі, так і вважає опозиція Білорусі.

Як у таборі "Дубрава" в Білорусі промивають мізки українським дітям: дивіться відео з телеграм-каналів

Як зазначають у білоруській опозиційній групі "Національне антикризове управління", з вересня минулого року до таборів на території Білорусі було депортовано щонайменше 2 150 українських дітей. Ймовірно, уже до осені цього року таких викрадених неповнолітніх може бути близько 3 000.

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Варто сказати наостанок, що, на думку політтехнолога Бориса Тизенгаузена, кремлівські піарники намагаються представити Путіна як чоловіка, що нібито "дуже любить дітей". Після видачі ордера на його арешт це зрозумілий хід, оскільки потрібно створювати картинку, що "бункерний" нібито насправді "ніякий не злочинець".