Викрадення бізнесмена у Києві: у поліції зробили заяву
18:40, сьогодні 7874 Читать новость на русском
Правоохоронці спростували інформацію про викрадення бізнесмена у Дарницькому районі Києва.
31 січня українські ЗМІ повідомили, що у Дарницькому районі Києва невідомі на очах у перехожих викрали чоловіка – його запхали в автомобіль і зникли в невідомому напрямку.
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Як передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва, інформація про викрадення людини не відповідає дійсності.
Працівники правоохоронних органів провели навчання в Дарницькому районі столиці. Викрадення людини не було,
– повідомили поліцейські.
Джерело: 24 Канал
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