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Викрадення бізнесмена у Києві: у поліції зробили заяву

18:40, сьогодні 7874 Читать новость на русском
Викрадення бізнесмена у Києві: у поліції зробили заяву
Викрадення бізнесмена у Києві: у поліції зробили заяву / p-p.com.ua

Правоохоронці спростували інформацію про викрадення бізнесмена у Дарницькому районі Києва.

31 січня українські ЗМІ повідомили, що у Дарницькому районі Києва невідомі на очах у перехожих викрали чоловіка – його запхали в автомобіль і зникли в невідомому напрямку.

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Як передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва, інформація про викрадення людини не відповідає дійсності.

Працівники правоохоронних органів провели навчання в Дарницькому районі столиці. Викрадення людини не було,
– повідомили поліцейські.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція ЗМІ Викрадення
Джерело: 24 Канал
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