Викрадення бізнесмена у Києві: у поліції зробили заяву

Правоохоронці спростували інформацію про викрадення бізнесмена у Дарницькому районі Києва.

31 січня українські ЗМІ повідомили, що у Дарницькому районі Києва невідомі на очах у перехожих викрали чоловіка – його запхали в автомобіль і зникли в невідомому напрямку.

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Як передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва, інформація про викрадення людини не відповідає дійсності.

Працівники правоохоронних органів провели навчання в Дарницькому районі столиці. Викрадення людини не було,

– повідомили поліцейські.