Віктор Бут – чи не найбільший носій таємниць Кремля за межами Росії: які секрети він знає

Росія і США провели обмін ув'язненими. З Росії до США повернулась спортсменка, а ось у зворотньому напрямку вирушила людина, яка продавала зброю терористам і через те важлива Кремлю.

Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше повідомлялось про занепокоєння США в тому, що росіянин Бут опинився на волі.

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Бут знає таємниці Кремля

Яковенко розповів, що Бут уже, можливо, не гравець, але він один з найважливіших секретоносіїв, який був за межами Росії. Він був людиною, яка продавала зброю терористичним організаціям по всьому світу. Зрозуміло, що він продавав не свою зброю, а російське державне через росозброєння.

Він носій дуже важливих серйозних секретів, тайн, злочинів Росії. Вона головний спонсор тероризму на планеті. Не лише тероризму, яким вона сама займається, а й тероризму всієї планети, коли вона озброює фактично всі терористичні організації у світі,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

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Не лише автомати Калашнікова

Він продовжив, що Бут був оператором, тобто, людиною, яка продавала зброю. До того ж не лише автомати Калашнікова, а й РСЗВ, системи ППО тощо. Це дуже важлива історія.

"Тому він безумовно є носієм важливих секретів, таємниць, скелетів у шафах російських найвисокопоставленіших чиновників. Тому він надзвичайно важливий. Хоча по факту сам нікому не потрібен", – зауважив Яковенко.

За його словами, саме тому американську олімпійську чемпіонку Бріттні Грайнер і захопили, як заручницю, бо треба було знайти таку людину, за яку США встануть.

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