Очолить один з напрямків фронту: Ніколюк пішов з керівної посади у Сухопутних військах ЗСУ

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗС України генерал-майор Віктор Ніколюк пішов з посади. Він повідомив, що планує очолити один з напрямків фронту.

Про своє звільнення він повідомив 24 березня у мережі. Водночас Ніколюк не став розкривати, на яку посаду планує перейти.

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Ніколюк отримає нову посаду

Генерал-майор повідомив, що складає свої повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ. Він також побажав своєму наступнику нарощувати той потенціал, який вдалося напрацювати раніше. Ніколюк також подякував усім, з ким мав честь працювати.

Водночас генерал-майор заявив, що отримає нову посаду. Він не розкрив деталей, однак натякнув, що збирається очолити один з напрямків фронту.

Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі з'єднань та один із напрямків фронту,

– повідомив Ніколюк.

Зміни в командуванні ЗСУ