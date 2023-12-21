Гроші для України від ЄС: Божко припустив, чи здолають вето від Орбана

Україна потребує допомоги від партнерів, але вона залежить від певних політичних процесів. У США йде протистояння демократів та республіканців. У ЄС відверту антиукраїнську політику проводить прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Лише 1 лютого 2024 року відбудеться саміт ЄС, де вирішуватиметься доля важливої для України багаторічної допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. Утім, цей умовний канікулярний період може піти на користь, відзначив у розмові з 24 Каналом голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко.

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Як зупинити Орбана

За словами Ярослава Божка, у період до 1 лютого керівництво ЄС матиме змогу висувати певні альтернативи безпосередньо Угорщині. Мовляв, вона знімає своє вето в обмін на подальше фінансування певних її проєктів.

Тобто Угорщина заклопотана тим, що їй можуть недодати коштів із спільного фонду ЄС. І країни, які очолюють ЄС, безумовно використовують цю ситуацію. Тому я думаю, що за цей умовний канікулярний період розклади України в ЄС зміняться на нашу користь,

– припустив Ярослав Божко.

Нагадаємо, відповідне рішення щодо виділення Україні 50 мільярдів євро мали розглянути ще 14 та 15 грудня 2023 року. Але політики не змогли дійти згоди через позицію Угорщини. Зокрема, Віктор Орбан наклав вето на додаткові гроші для нашої країни.

Саме президент Європейської Ради Шарль Мішель окреслив дату у 1 лютого 2024 року. Тоді мають схвалити багаторічний бюджет підтримки України на 2024 – 2027 роки. А час умовної перерви витратять, щоб переконати Угорщину.

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