Только 1 февраля 2024 года состоится саммит ЕС, где будет решаться судьба важной для Украины помощи в размере 50 миллиардов евро. Впрочем, этот условный каникулярный период может пойти на пользу, отметил в разговоре с 24 Каналом глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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По словам Ярослава Божко, в период до 1 февраля руководство ЕС сможет выдвигать определенные альтернативы непосредственно Венгрии. Мол, она снимает вето в обмен на дальнейшее финансирование определенных ее проектов.

То есть, Венгрия озабочена тем, что ей могут недодать средств из общего фонда ЕС. И страны, возглавляющие ЕС, безусловно, используют эту ситуацию. Поэтому я думаю, что за этот условный каникулярный период расклады Украины в ЕС изменятся в нашу пользу,

– предположил Ярослав Божко.

Напомним, соответствующее решение о выделении Украине 50 миллиардов евро должны были рассмотреть еще 14 и 15 декабря 2023 года. Но политики не смогли прийти к согласию из-за позиции Венгрии. В частности, Виктор Орбан ветировал дополнительные деньги для нашей страны.

Именно президент Европейского Совета Шарль Мишель очертил дату 1 февраля 2024 года. Тогда должны одобрить многолетний бюджет поддержки Украины на 2024 – 2027 годы. А время условного перерыва потратят, чтобы убедить Венгрию.

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