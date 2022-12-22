Угорський прем'єр Орбан хоче розпустити Європарламент, – AP

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився черговою скандальною заявою. Цього разу – у бік Європейського парламенту.

Так, Орбан вважає, що склад Європейського парламенту слід розпустити, оскільки настав час "осушити болото" у Євросоюзі. Про це він сказав на щорічній міжнародній прес-конференції у Будапешті.

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За словами глави угорського уряду, нещодавній корупційний скандал за участю кількох членів Європарламенту поставив під сумнів довіру до цієї установи, і він підтримує скасування цього органу у його нинішньому вигляді.

Угорці хотіли б, щоб Європарламент було розпущено у його чинному вигляді,

– заявив Орбан.

Під час виступу він розкритикував Європейський парламент за нещодавні викриття корупційного скандалу і запозичив фразу колишнього лідера США Дональда Трампа, заявивши, що настав час "осушити болото" у Брюсселі.

Про який корупційний скандал мовиться

Європейський парламент 13 грудня вирішив звільнити з посади віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі. Все через те, що представниця грецької соціалістичної партії PASOK, потрапила у корупційний скандал.

Колишню віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі звинувачують у корупції під час вибору Катару для проведення чемпіонату світу. За деякими даними, Катар, який нині приймає чемпіонат світу з футболу, намагався вплинути на рішення Європейського парламенту, даючи великі суми грошей.

Раніше ЄС заморозив фінансування Угорщини

Через проблеми з верховенством права Євросоюз заморозив фінансування Угорщини на суму понад 12 мільярдів євро. Сталося це через побоювання, що уряд Орбана вживає жорстких заходів щодо незалежності судової системи, нагляду за офіційною корупцією та обмеження прав меншин.

Напруженість у відносинах між Будапештом та Брюсселем посилюється лобіюванням угорським урядом пом'якшення санкцій проти Росії, запроваджених за її війну проти України.

Крім того, Угорщина заблокувала виділення Україні нового траншу від Євросоюзу у розмірі 18 мільярда євро. Втім, депутати Європарламенту погодили змінений регламент, який дозволив надати Україні цей пакет фінансової підтримки.

Орбан, якого вважають одним із найближчих союзників російського диктатора Володимира Путіна в ЄС, стверджує, що санкції виявилися неефективними, і що вони завдали більшої шкоди європейській економіці, ніж російській.