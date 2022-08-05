Орбан назвав ідіотами тих, хто вважає його расистом через останні скандальні заяви
Джерело:Сbs news
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спричинив справжню дипломатичну бурю своєю неоднозначною заявою. Він казав про "змішування рас" у Європі.
За логікою Орбана, можна було зрозуміти, що він проти так званого "змішування" європейських і неєвропейських рас. Адже тоді народ стає нібито "більше не нацією" і триває "зіткнення цивілізацій".
До теми Орбан спробував пояснити свої скандальні висловлювання про "змішування рас"
Орбан назвав ідіотами тих, хто вважає його расистом
У Техасі Віктор Орбан мав виступ перед зібранням консерваторів. Він закликав їх об'єднати зусилля, щоб повернути собі контроль над інституціями Вашингтона і Брюсселя.
Про свої скандальні заяви щодо "змішаних рас" у Європі політик не згадав. Натомість заявив, що "християнський політик не може бути расистом". Тих, хто вважає його расистом або антисемітом назвав "просто ідіотами".
Я вже бачу завтрашні заголовки. Ультраправий європейський расист і антисеміт, троянський кінь Путіна, виступає з промовою на конференції консерваторів. Але я не хочу давати їм жодних ідей, вони найкраще знають, як писати фейкові новини,
– сказав Орбан.
Крім того, він не пожалів критики для колишнього президента США Барака Обами та інших.
Орбан хоче повернути інституції в Брюссель і Вашингтон
Угорський політик переконував консерваторів, що треба повернути інституції у Вашингтоні та Брюсселі.
Ми повинні координувати пересування наших військ, тому що перед нами стоїть спільний виклик. У вас є два роки, щоб підготуватися,
– сказав він.
Орбан міг мати на увазі, що підготуватися до виборів президента США в 2024 році. А ще були овації публіки у відповідь на те, що він зачитав угорську конституцію, яка визнає шлюб лише між чоловіком та жінкою.
"Менше гендерів і більше рейнджерів, менше дрег-квін і більше Чака Норріса", – сказав він.
Також угорський прем'єр відвідав колишнього президента США Дональда Трампа в його гольф-клубі в Бедмінстері. Трамп назвав Орбана своїм другом.
Скандальні заяви Орбана про Україну
- Угорщина стала країною ЄС з неоднозначною позицією, м'яко кажучи. Вона не пропускає зброю для України своєю територією і ще є багато нюансів. Глава уряду Угорщини Віктор Орбан казав, що Україна має право захищатися від Росії, але їй не дають великих шансів на перемогу.
- А 28 липня Орбан у Відні зустрівся з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Орбан засудив надання країнами-членами НАТО озброєння нашій державі та виступив проти введення санкцій проти росії. Негаммер, своєю чергою, підтримав очільника угорського уряду щодо газу.
- Крім того, Орбан казав, що Україна не переможе росію за допомогою поточної стратегії НАТО.
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