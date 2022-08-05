Орбан назвав ідіотами тих, хто вважає його расистом через останні скандальні заяви

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан спричинив справжню дипломатичну бурю своєю неоднозначною заявою. Він казав про "змішування рас" у Європі.

За логікою Орбана, можна було зрозуміти, що він проти так званого "змішування" європейських і неєвропейських рас. Адже тоді народ стає нібито "більше не нацією" і триває "зіткнення цивілізацій".

До теми Орбан спробував пояснити свої скандальні висловлювання про "змішування рас"

Орбан назвав ідіотами тих, хто вважає його расистом

У Техасі Віктор Орбан мав виступ перед зібранням консерваторів. Він закликав їх об'єднати зусилля, щоб повернути собі контроль над інституціями Вашингтона і Брюсселя.

Про свої скандальні заяви щодо "змішаних рас" у Європі політик не згадав. Натомість заявив, що "християнський політик не може бути расистом". Тих, хто вважає його расистом або антисемітом назвав "просто ідіотами".

Я вже бачу завтрашні заголовки. Ультраправий європейський расист і антисеміт, троянський кінь Путіна, виступає з промовою на конференції консерваторів. Але я не хочу давати їм жодних ідей, вони найкраще знають, як писати фейкові новини,

– сказав Орбан.

Крім того, він не пожалів критики для колишнього президента США Барака Обами та інших.

Орбан хоче повернути інституції в Брюссель і Вашингтон

Угорський політик переконував консерваторів, що треба повернути інституції у Вашингтоні та Брюсселі.

Ми повинні координувати пересування наших військ, тому що перед нами стоїть спільний виклик. У вас є два роки, щоб підготуватися,

– сказав він.

Орбан міг мати на увазі, що підготуватися до виборів президента США в 2024 році. А ще були овації публіки у відповідь на те, що він зачитав угорську конституцію, яка визнає шлюб лише між чоловіком та жінкою.

"Менше гендерів і більше рейнджерів, менше дрег-квін і більше Чака Норріса", – сказав він.

Також угорський прем'єр відвідав колишнього президента США Дональда Трампа в його гольф-клубі в Бедмінстері. Трамп назвав Орбана своїм другом.

Скандальні заяви Орбана про Україну

Угорщина стала країною ЄС з неоднозначною позицією, м'яко кажучи. Вона не пропускає зброю для України своєю територією і ще є багато нюансів. Глава уряду Угорщини Віктор Орбан казав, що Україна має право захищатися від Росії, але їй не дають великих шансів на перемогу.

А 28 липня Орбан у Відні зустрівся з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Орбан засудив надання країнами-членами НАТО озброєння нашій державі та виступив проти введення санкцій проти росії. Негаммер, своєю чергою, підтримав очільника угорського уряду щодо газу.

Крім того, Орбан казав, що Україна не переможе росію за допомогою поточної стратегії НАТО.

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