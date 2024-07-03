Орбан прокоментував для ЗМІ зустріч з Зеленським: головні тези з інтерв'ю

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після свого візиту до Києва 2 липня дав інтерв'ю швейцарському виданню Die Weltwoche. У розмові глава угорського уряду розповів деталі пресконференції із Володимиром Зеленським.

Так, Віктор Орбан зазначив, що лунало від нього під час зустрічі із президентом України. А також якою була позиція Володимира Зеленського стосовно заяв угорської сторони.

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Що сказав Орбан про розмову з Зеленським

Віктор Орбан в інтерв'ю наголосив, що пресконференція з Володимиром Зеленським була "трохи прохолодною". Адже, за словами угорського лідера, очікування в української сторони "були дуже високими й непевними".

Прем'єр-міністр Угорщини також вчергове намагався відцуратися війни в Україні, казавши, що "ми маємо іншу позицію", "це не наша війна". А угорський інтерес, як сказав у коментарі журналісту, Орбан, "це не продовження війни, а радше мир".

Час збігає, і мир дуже важливий. Проте моя місія не полягала в тому, щоб переконати Зеленського чи зробити йому пропозицію (стосовно припинення вогню – 24 Канал). А в тому, щоб прояснити, у чому його пропозиція та де його ліміти, коли ми говоримо про мир,

– сказав в інтерв'ю Орбан.

Окрім того, глава угорського уряду заявив, що його пропозиція полягала лиш у тому, щоб зробити звіт для Європейської Ради стосовно можливості миру.

Як, за словами угорського прем'єра, реагував Зеленський

Віктор Орбан також зазначив, що стосовно миру в Україні "є деякі пропозиції, але не так багато часу". Також угорський лідер чомусь згадав в інтерв'ю про релігію, зазначивши, що "з християнського погляду, кожен день – це втрачений день, бо кожного дня вмирають люди".

Водночас угорський прем'єр зізнався, що все ж просував наратив про припинення вогню з Росією, який, на його думку, мала б ініціювати Україна.

"Моя ідея полягала в тому, щоб запитати Зеленського, чому ми не змінимо черговість, яка його думка щодо можливості запровадження режиму припинення вогню спершу. Навіть обмеженого, на кілька тижнів. І протягом цього періоду ініціювати переговори", – заявив Орбан.

За словами прем'єр-міністра Угорщини, президент України на його слова про припинення вогню відповів, що у нього є деякі сумніви, що це якось допоможе у наближенні миру.

Він не був дуже радий, і сказав: "Давайте про це подумаємо",

– сказав в інтерв'ю Віктор Орбан.

Окрім того, угорський лідер гучно заявив, що у Зеленського буцімто є негативний досвід з попередніми припиненнями вогню, які, за його інтерпретацією, "не були вдалими для України".

Нагадаємо, що Віктор Орбан 2 липня вперше за 12 років здійснив офіційний візит у Київ. Під час переговорів із Володимиром Зеленським угорський прем'єр запропонував "припинити вогонь" та "почати вести перемовини" з Росією.

За словами, заступника глави Офісу Президента Ігоря Жовкви президент вислухав цю пропозицію, але у відповідь виклав чітку і відому позицію України. Тобто про те, що наша держава вже запропонувала майданчик для початку вибудови ланцюжка стосовно миру у вигляді Саміту миру.