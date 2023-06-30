Минуло півтора року, а результат нульовий, – Орбан закликав ЄС не фінансувати Україну
Джерело:Telex
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує копати собі яму. Нещодавно в одному з інтерв'ю він заявив, що "не бачить" невдач Росії в Україні.
Орбан каже, що протягом повномасштабної війни Україна "не досягла ніяких успіхів". Ба більше, він просить ЄС не надавати нашій державі фінансування.
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Яку маячню знову наговорив Орбан
Під час інтерв'ю прем'єр-міністр акцентував свою розмову на економічно-фінансовову становищі Угорщини та Євросоюзу і в цьому контексті знову торкнувся теми російсько-української війни та допомоги Україні.
За його словами, Україна отримала 70 мільярдів євро за півтора року, "це теж велика проблема", а зараз іще 50 мільярдів дадуть країні, яка воює.
Угорський прем'єр наполягає, що ЄС неправильно вирішив підтримувати Україну у війні "так, щоб Росія зазнала поразки".
Минуло півтора року, а результат нульовий, навіть негативний. Ми не завдали поразки Росії, політичне керівництво Росії на своїх посадах, російська економіка почувається завдяки цьому дуже добре. А ми, навпаки, потерпаємо від інфляції і більше не маємо грошей, щоб підтримувати українців,
– видав Орбан.
Він знову повторив, що необхідне припинення вогню та мирні переговори, бо інакше "багато людей загине". Крім того, політик поставив під сумнів те, що в Україні європейські кошти витрачають за призначенням.
"У бюджеті ЄС вже немає грошей. Де ці гроші? Думаю, ми знаємо відповідь, вони десь в Україні. Де гроші угорців, де гроші поляків? Боюся, що в Україні. Вони віддають їх на війну, якої не мало б бути", – бідкається угорський прем'єр.
Нещодавні скандальні заяви Орбана
- В одному зі своїх інтерв'ю Орбан заявив, що потрібно припинити постачання озброєння до України. Наголосив, треба "миритися" з Росією і залишити все так, як є.
- Прем'єр Угорщини абсурдно заявив, що перемога України буцімто "неможлива". Також проросійський політик осмілився сказати, наша держава нібито "перестала бути суверенною". Окрім того, заявив, що не вважає Путіна воєнним злочинцем.
- В ОП жорстко відреагували на такі цинічні заяви Орбана. Михайло Подоляк заявив, що угорський прем'єр не поважає свою країну, адже він втоптує репутацію Угорщини в історичний бруд,