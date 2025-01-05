Узяв приклад з Фіцо: Орбан зник, але згодом знайшовся на екзотичному курорті

Угорці з 28 грудня не бачили Віктора Орбана у публічному просторі. Як виявилося, він пішов у відпустку. І полетів до Індії.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на "Українську правду". Різдвяні канікули влаштував собі і Роберт Фіцо. Користувачі помітили, що він записав відео у люксовому готелі у В'єтнамі. За іронією, саме цей готель фігурує у ролику словацького прем'єра, де той обіцяє припинити допомогу українцям.

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Що відомо про поїздку Орбана до Індії

Мовиться про те, що він поїхав із приватним візитом. З Орбаном були його дружина Аніко Леваї і дві доньки. Їх супроводжували п'ятеро осіб. Кортеж повернеться в Угорщину 16 січня після поїздки Індією.



Індійська газета про візит Орбана / Фото Hadházy Ákos у фейсбуці

На фото не видно ані дружини, ані дочок Орбана. Проте там є бізнесмен Крішну Кумара, який керує аюрведичним лікувальним центром в Угорщині.

На таємничу поїздку звернув увагу незалежний депутат угорського парламенту Акош Хадхазі. Він навів один із коментарів угорців: "Коли ми відправляли боса в теплі краї, ми не це мали на увазі".

Хадхазі також наголосив: п'ятизірковий готель Fragnant Nature дуже дорогий. Він спеціалізується на аюрведі, а ніч там обійдеться у понад 240 євро.

Готель, де зупинився Орбан / Фото Hadházy Ákos у фейсбуці

Також є дані, що рикшу, де їхав прем'єр, супроводжували ще п'ять рикш.

Журналісти Telex попросили речника Орбана про коментар. Той відповів, що не надаватиме інформацію про родинні поїздки свого керівника.