Росія знову забрала життя енергетика: у лікарні помер фахівець із Заходу Віктор Паламарчук

Електромонтер Віктор Паламарчук помер у лікарні. Енергетик потрапив під обстріл ворога 26 серпня 2024 року.

Енергетик працював електромонтером з обслуговування підстанції центру обслуговування мережі у Західному регіоні. На жаль, він зазнав поранення 26 серпня.

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Що відомо про трагедію

26 серпня, під час наймасштабнішого ракетно-дронового удару ворога по об'єктах енергетики, Віктор Петрович зазнав важкого поранення. Медики намагались його врятувати, але марно,

– заявили в Укренерго.

У компанії пояснили, що після декількох днів боротьби за життя Віктор Паламарчук помер у лікарні.

Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям Віктора Паламарчука,

– заявили в Укренерго.

Там додали, що енергетик тільки декілька днів не дожив до свого дня народження. Так, 7 вересня йому мало б виповнитись 56 років.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблого енергетика.

На жаль, у червні під час обстрілів загинули двоє енергетиків ДТЕК:

диспетчер підстанції Укренерго 38-річний Денис Новіков, який працював у Запорізькому районі;

машиніст електростанції іншої енергетичної компанії 36-річний Костянтин Гусак.

На початку 2023 року у ДТЕК розповіли, що за час повномасштабної війни 127 їхніх працівників загинули, 319 поранені, 46 зникли безвісти, ще четверо – були у полоні.

Також 20 червня 2024 року у ДТЕК заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія понад 180 разів обстріляла теплоелектростанції ДТЕК Енерго. Тільки на теплоелектростанціях Росія поранила 51 працівника, вбила трьох енергетиків.