Ексзаступника голови Держспецзв'язку відправили в СІЗО: втім, є нюанс
Джерело:САП
Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику голови Держспецзв'язку. Віктора Жору разом з іншими особами підозрюють у заволодінні понад 62 мільйонами гривень державних коштів при закупівлі програмного забезпечення.
ВАКС 27 листопада відправив підозрюваного у СІЗО. Однак, з правом внесення застави.
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СІЗО або 10 мільйонів гривень застави
Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП. До ексзаступника голови Держспецзв'язку застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 мільйонів гривень застави та покладенням процесуальних обов'язків у разі її внесення.
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У чому підозрюють екскерівництво Держспецзв'язку
- НАБУ і САП 20 листопада 20 листопада 2023 року НАБУ і САП викрили організовану групу, до складу якої входило керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на заволодінні державними коштами у сумі понад 62 мільйони гривень.
- Слідство встановило, що упродовж 2020 – 2022 років власник групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.
- Для цього залучили 2 підконтрольні компанії. Аби уникнути відкритих торгів та забезпечити перемогу, закупівлю засекретили.
- Далі цими компаніями підпорядковане Держспецзв'язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного програмного забезпечення та послуг. Перерахувало у 2021 – 2022 роках понад 285 мільйонів гривень.
- Втім, наголосили в НАБУ, реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила лише 223 мільйони. Різницею у понад 62 мільйони гривень і заволоділи учасники.
- За даними слідства, ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.
- Уряд 20 листопада звільнив з посади голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору.