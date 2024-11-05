Загибель української журналістки Рощиної у полоні: Росія не віддає тіло
Російська сторона затягує процес передання тіла української журналістки Вікторії Рощиної Україні.
Про це під час брифінгу сказав народний депутат Ярослав Юрчишин, повідомив кореспондент Укрінформу, пише 24 Канал.
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Росія затягує процес передання тіла Рощиної Україні
Щодо випадку з Вікторією Рощиною... то її історії Росія навіть не дає закінчитися. Батько досі не отримав додаткових офіційних підтверджень із російської сторони (щодо загибелі доньки – ред.). І, відповідно, Росія затягує з переданням Україні тіла Вікторії. І ми не можемо провести похорон чи отримати конкретну інформацію (щодо цього – ред.),
– зазначив Ярослав Юрчишин.
Нагадаємо, 10 жовтня у мережі з'явилася інформація про смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Вона перебувала у російському полоні. Відомо, що Офіс генпрокурора почав розслідування смерті української журналістки. Провадження, відкрите за фактом зникнення Вікторії Рощиної, докваліфікували до воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством.