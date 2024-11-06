Знову здобула перемогу: конгресвумен Спарц увійшла до Палати представників США

Республіканка українського походження Вікторія Спарц перемогла на виборах до Конгресу США. Спарц отримала місце в Палаті представників США в штаті Індіана.

Минулого року Спарц заявила, що не планує балотуватися знову. Проте передумала за кілька днів до закінчення терміну подання документів, передає 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Які політичні пріоритети програми Вікторії Спарц

Республіканка Вікторія Спарц змагалася проти демократки Дебори Пікетт, яка в минулому служила в армії США. Окрім Пікетт, в бюлетені також були лібертаріанець Лаурі Шиллінгс та незалежний кандидат Роббі Слотер.

На офіційній сторінці кампанії Спарц інформують, що вона отримала підтримку від американських асоціацій власників зброї, супротивників абортів та малого бізнесу.

До пріоритетів програми республіканки входять захист прав власників зброї, скорочення державних видатків, посилення міграційної політики та безпеки на південному кордоні США. А також збереження сильної армії, реформи в освіті, прозорість уряду та зменшення регуляції для бізнесу.

На цих виборах американці повністю обирають Палату представників США та частину Сенату.

Вікторія Спарц є уродженкою України. Раніше вона активно виступала на підтримку країни, проте згодом заявила, що зараз менше зосереджується на цьому. Депутатка не підтримала ухвалений Сенатом пакет, що включав 60 мільярдів доларів на допомогу Україні.

5 листопада у США розпочалися президентські вибори. Попередньо, перемагає Дональд Трамп. Республіканець подякував за підтримку своїй дружині Меланії та дітям, а також привітав Джей Ді Венса із тим, що він стане віцепрезидентом.