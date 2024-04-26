Конгресменка з України голосувала проти допомоги: яка реакція у її рідному Чернігові

Нещодавно Конгрес США голосував за виділення Україні 61 мільярда доларів на військову допомогу у війні проти Росії. Конгресвумен українського походження Вікторія Спартц проголосувала проти, чим викликала відчуття зради у мешканців рідного міста.

Республіканка Вікторія Спартц народилась та виросла в Чернігові, де донедавна кожен мешканець пишався своєю землячкою, яка переїхала до Америки й стала першим народженим в Україні членом Конгресу США. Але коли минулого тижня Спартц проголосувала проти пакету допомоги Україні на суму 61 ​​мільярд доларів, гордість перетворилася на почуття зради.

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"Вона вже не українка", – мешканці Чернігова

Голосування відбувалось як раз тоді, коли росіяни скинули бомби на середмістя Чернігова в годину-пік, вбивши 18 людей та поранивши 60. Спартц, скоріш за все, не могла про це не знати.

Мешканка будинку, де жила Вікторія Спартц, та її вчителька Наталія Хмельницька говорить, що її землячка вже не українка, і це видно. Багато хто в ній розчарувався.

Ми спочатку нею дуже пишалися і думали, що вона хоче нас підтримати. Але тепер ми бачимо, що політика і кар'єра вище наших інтересів,

– додала Хмельницька.

65-річна Валентина Руденок, вчителька історії, яка працювала бібліотекарем, коли Спартц навчалась в школі, говорить, що була горда за колишню ученицю, яку обрали до Конгресу. Але вона сильно засмутилась голосуванням Спартц. За її словами, Вікторія ніби стала зовсім іншою людиною.

Втім, не всі земляки вважають її дії зрадою. Дехто вважає, що вона тепер з Трампом, тому вона змушена голосувати так, щоб це відповідало його позиції. Тому вона – не ворог держави, у неї не було іншого вибору.

Навіть серед республіканців Спартц вважають непостійною

У 2020 році її обрали до Конгресу як прихильницю Трампа. У 2023 році Вікторія Спартц оголосила, що більше не балотуватиметься, але через рік скасувала своє рішення.

Голос "проти" в голосуванні за допомогу Україні став останнім поворотом Спартц у її трансформації з проукраїнської прихильниці, яка об'їжджала уламки війни у ​​своєму рідному місті, на критика президента України Володимира Зеленського, наслідуючи наративи ультраправого табору Республіканської партії.

На позицію Спартц не змогло вплинути навіть те, що її покійна нині бабуся зазнавала регулярних бомбардувань та обстрілів росіянами в напівоточеному місті. Конгресвумен відвідала рідне місто в квітні 2022 року, через кілька тижнів після того, як ЗСУ витіснили росіян з Півночі України.

Після вторгнення Росії Спартц палко захищала свою батьківщину, носила синьо-жовті костюми, критикувала президента Байдена за те, що він не запровадив більше санкцій проти Росії перед вторгненням, і пообіцяла боротися за допомогу. Після повернення з поїздки до України у квітні 2022 року, вона проголосувала за законопроєкти про допомогу Україні в 40 мільярдів доларів. Також вона підтримала Байдена, коли той підписав закон про швидке збільшення військової підтримки.

Втім, зовсім скоро, з літа 2022 року Спартц почала жорстко критикувати президента України Зеленського та його адміністрацію й виступила за впровадження умов щодо надання допомоги та посилення контролю за фондами.

Звідки походить Вікторія Спартц

Конгресвумен США Вікторія Спартц (Кульгейко) народилася в 1978 році в містечку Носівка на Чернігівщині. Вона переїхала до Чернігова в дитячий садок, а в 1986 році її батько, інженер, був ліквідатором наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, де отримав серйозну дозу опромінення, яка згодом спричинила рак. Спартц було 12 років, коли Україна проголосила незалежність у 1991 році. Того року помер її батько. Після навчання в Києві, у 2000 році вона емігрувала до США після знайомства зі своїм чоловіком Джейсоном. Вони оселилися в Індіані, його рідному штаті, і народили двох дочок. Вона працювала у сфері бухгалтерського обліку та нерухомості до того, як її обрали до сенату штату Індіана.

Як в США приймали законопроєкт про допомогу Україні