Віктору Медведчуку продовжили термін домашнього арешту

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про продовження терміну домашнього арешту Віктору Медведчуку. Кум Путіна перебуватиме вдома ще щонайменше 10 місяців.

Відповідне рішення ухвалив суддя Печерського районного суду Києва Олег Білоцерковець.

Важливо Фігуранту "справи Медведчука" Кузярі знизили заставу, але залишили під вартою

Як зауважив нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін, законодавчо встановлено, що максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців. Він також заявив, що прокурори генпрокуратури не прийшли на судове засідання, а послали замість себе підлеглих із районної прокуратури.

Що також є незаконним. Але не для Білоцерківця. Білоцерківець справу розглянув та арешт Медведчуку незаконно продовжив,

– обурився Кузьмін.

У чому звинувачують Медведчука

Куму Володимира Путіна 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. У цій справі Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки.

Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з окремих районів Донецької та Луганської областей, в результаті якої російські гібридні сили отримали понад 200 мільйонів гривень.

Важливо, що політик з травня перебував під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі. Мовиться про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму.

Медведчуку оголосили підозри за 3 епізодами: дивіться відео

Текст публікації Рената Кузьміна:

Суддя Печерського суду Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт до 10 місяців, за законом максимальний термін домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців.

Білоцерковець мав, якщо вже не відмовити у продовженні терміну домашнього арешту, то хоча б взяти самовідвід і особисто не розглядати цю справу шиту білими нитками. До речі, прокурори генпрокуратури до цього ганебного судового процесу не з'явилися, а послали замість себе підлеглих із районної прокуратури.