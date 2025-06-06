Ворог підняв у повітря свої Ту-95МС – виліт може бути бойовим

Стратегічні бомбардувальники армії Росії Ту-95МС ще всі знищені, і декілька з них цієї ночі, 6 червня, знову піднялися у повітря. Поки що ми не знаємо, чи виліт бойовий, але це реальна загроза.

Про це інформують моніторингові спільноти у телеграмі. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Ту-95 знову у повітрі 6 червня: яка є загроза для України

Вночі 6 червня в Україні, як це останнім часом траплялося постійно, триває масований наліт БпЛА російської армії. Повітряну тривогу оголосили в Києві та триває у більшості областей.

Одночасно із цим ворог запустив ракети, їх фіксують на Півдні. Ба більше, підняв у повітря свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Літаки прямують до зони пуску крилатих ракет (мовиться про Х-101).

Пуски, якщо виліт бойовий, можливі:

З району Енгельса – близько 3 години ночі, підліт до нашого повітряного простору – ще година.

З району Каспійського моря – близько 4 години ранку, також летітимуть до нас десь годину.

Кількість бортів у повітрі точно не відома, поки що пишуть про 6, але ця кількість зазвичай з часом зростає.

Попередній раз ворог застосував їх для масованої комбінованої атаки на Україну 26 травня.

Зверніть увагу: оперативно про повітряні тривоги, ракетні обстріли та інші небезпеки ви можете прочитати у нашому телеграмі.