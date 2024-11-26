Сумнівів немає, – аналітик пояснив, чому падіння літака у Вільнюсі не є звичайною аварією

Зранку 25 листопада у Вільнюсі вантажний літак компанії DHL впав на житловий будинок. У Міноборони Литви наразі не пов'язують це з диверсією або терористичним актом. Однак це позиція країни до того моменту, поки вона не встановить конкретні факти.

Немає сумнівів, що до падіння літака DHL причетна Росія. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"У мене також нема сумнівів, що тут причетна Росія. Росіяни давно готують різного роду провокації проти країн Балтії, Північної Європи загалом", – сказав він.

Це не просто падіння літака

Валерій Клочок зазначив, що днями видання The Guardian публікувало матеріали, які стосувалися загострення відносин Росії з Великою Британією, Фінляндією, країнами Балтії. Пишуть, що країни Європи вже готуються до можливо вторгнення росіян.

Це лише один з елементів того, як Росія готує провокації. На мою думку, на першому етапі це не буде у класичному вигляді конвенційна війна проти Литви чи Латвії, наприклад,

– припустив він.

Тому немає сумнівів, що росіяни дотичні до цього інциденту у Вільнюсі. Європейські ЗМІ повідомляли про різного роду диверсії, які Росія продовжує та робить їх системно.

"Це просто позиція країни до того моменту, поки вона не встановить конкретні факти. Але розвідки розуміють, що за цим стоїть не просто падіння літака. Наприклад, я не пригадую, щоб літаки цієї компанії десь падали", – підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Нагадаємо, у Вільнюсі зранку в понеділок, 25 листопада, розбився вантажний літак компанії DHL та впав просто на двоповерховий житловий будинок. Там спалахнула сильна пожежа. Відомо, що на борту перебували 4 людини. Міністр оборони Литви Лаурінас Касчюнас заявив, що наразі немає жодних ознак, фактів, що це був саботаж або терористичний акт.