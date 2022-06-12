У Вільнюсі відкрили перший у ЄС Український центр для вимушених переселенців

З початку російської агресії Литовська Республіка прийняла понад 50 тисяч українських вимушених переселенців. З огляду на це, у Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі Український центр.

Культурний осередок створили за ініціативою перших леді двох країн – Олени Зеленської та Діани Наусєдєнє. Приміщення для нього надав Університет Вітовта Великого.

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Як відбулося відкриття Українського центру для вимушених переселенців

Символічну стрічку на церемонії перерізали перша леді Литви, посол України у Литовській Республіці Петро Бешта та ректор Університету Юозас Аугутіс. Олена Зеленська приєдналася до заходу за допомогою відеозв'язку з Києва.

Коли ми задумували цей центр з колегою, дозволю собі сказати, з моєю подругою та великим другом України Діаною Наусєдєнє, хотіли, щоб в українців, які через війну були змушені приїхати до Литви, з’явилося по-справжньому рідне місце,

– розповіла Зеленська.



Осередок створили за ініціативою Олени Зеленської та Діани Наусєдєнє / Фото ОП

За задумом, Український центр стане місцем навчання, профорієнтації, психологічної допомоги, відпочинку для дітей, молоді та дорослих. Тут можна буде залишити малечу на позашкільні заняття, відвідати лекції, освітні курси чи приділити час хобі.



Стрічку на церемонії перерізали перша леді Литви, посол України та ректор Університету Вітовта Великого / Фото ОП

Центр також буде майданчиком для культурної дипломатії між країнами, презентуватиме Україну, її культуру та самобутність у Литві, братиме участь в академічній діяльності, тут проводитимуть творчі зустрічі, концерти, інші заходи.

"Спільно з нашими партнерами ми пообіцяли активно співпрацювати та робити все можливе для того, щоб жителі України відчували себе безпечно у Литві, отримували медичну та соціальну допомогу, освітні послуги, а головне – щоб українці могли плекати свою культуру та зберігали життєві сили нації", – сказала Наусєдєнє.

Підтримка України Литвою: коротко

Сейм Литви одноголосно проголосував за резолюцію, яким визнав дії Росії в Україні геноцидом. За це проголосувало 128 депутатів литовського парламенту.

1 червня Литва, Латвія та Естонія узгодили між собою відмову від закупівель електроенергії в Росії. Європейська енергетична біржа Nord Pool припиняє торги російською електроенергією з балтійськими країнами.

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте засудила лідерів деяких європейських держав, які телефонують Володимиру Путіну. Вона заявила, що це – переговори із терористами.

Загалом країни Балтії стали дуже потужним союзником України у війні з російськими окупантами. Це не подобається російській владі. Відтак вона вигадує все нові приводи для загострення геополітичної ситуації в Європі. Так, російський депутат Федоров вирішив винести на розгляд Госдуми законопроєкт про "скасування" незалежності Литви.

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